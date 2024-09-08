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Петербургский дневник

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Юный россиянин выступил на шоу Малахова с хитами Юрия Шатунова

Юный россиянин выступил на шоу Малахова с хитами Юрия Шатунова

Программа «Привет, Андрей!» была посвящена дню рождения популярного исполнителя В субботу, 7 сентября, программа Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1» была посвящена солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову.

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