США в случае возникновения военной угрозы не окажут поддержку Европе, — глава Rheinmetall Паппергер Ирэн ОрлонскаяВ случае угрозы военного характера, Соединенные Штаты не планируют оказывать поддержку странам Европы.
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