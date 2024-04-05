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США в случае возникновения военной угрозы не окажут поддержку Европе, — глава Rheinmetall Паппергер

США в случае возникновения военной угрозы не окажут поддержку Европе, — глава Rheinmetall Паппергер

США в случае возникновения военной угрозы не окажут поддержку Европе, — глава Rheinmetall Паппергер Ирэн ОрлонскаяВ случае угрозы военного характера, Соединенные Штаты не планируют оказывать поддержку странам Европы.

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