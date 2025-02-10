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Царьград

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Русский морпех в тапках и майке сбил украинский дрон в зоне СВО

Русский морпех в тапках и майке сбил украинский дрон в зоне СВО

Это был Jupiter Hunter, стоимость которого превышает $50 тысяч.Русский боец в тапках и майке сбил дрон ВСУ в зоне СВО.

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