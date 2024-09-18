Грипп, ОРВИ, ковид – как понять, чем ты болеешь

На Урале регистрируется все больше детей и взрослых с ОРВИ. По словам медиков, это сезонный всплеск, активность которого связана с началом работы детских садов, школ, вузов, где вирусы передаются воздушно-капельным путем очень быстро.
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