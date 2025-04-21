США предложили организовать нейтральную территорию вокруг Запорожской АЭС

МОСКВА, 21 апреля, ФедералПресс. В рамках обсуждения возможных путей урегулирования украинского конфликта власти США рассматривают идею создания нейтральной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции.
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