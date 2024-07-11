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Владимирские новости

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Владимирскому дирижеру Артему Маркину посмертно присвоили почётное звание

Владимирскому дирижеру Артему Маркину посмертно присвоили почётное звание

На заседании комиссии по присвоению звания «Почётный гражданин Владимирской области», было принято решение посмертно присвоить это звание руководителю Центра классической музыки, главному дирижёру Губернаторского симфонического оркестра, Заслуженному артисту России.

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