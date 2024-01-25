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Ученая Сеченовского Университета открыла способ лечения болезни Альцгеймера

Ученая Сеченовского Университета открыла способ лечения болезни Альцгеймера

Профессор кафедры фармацевтической и токсикологической химии Института фармации Сеченовского Университета и австралийского Университета Ла Тробе (LTU) Снежана Агатонович-Куштрин 25 января рассказала «Известиям», что эфирные масла мелиссы, лаванды, шалфея, розмарина действуют на мозг пациентов с болезнью Альцгеймера аналогично лекарству: они способны снять тревогу, успокоить больных и даже улучшить их когнитивные способности.

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