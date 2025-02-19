В Салехарде очередное коммунальное ЧП – часть города без света

В Салехарде очередное коммунальное ЧП случилось 19 февраля. Утром часть города была обесточена. По данным, опубликованным в канале мэрии, под отключение попали 119 жилых домов, в них проживают около 1357 человек.
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