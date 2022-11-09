ИЗВЕСТИЯ iz

6 607 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Чудовище... Выпускать на свободу его уже нельзя. Ни-ког-да!!«Он ни разу не ре...
  • лина любимцева
    В сША произойдет ОБМЕН шила на мыло!! Или мыла на шило....  ЕДИН ЧЕРТ!!CNN: республиканц...
  • лина любимцева
    А  почему в статье нет информации о том, что Молдавия НЕ ПЛАТИТ ЗА ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ГАЗ?... Не платят, но газ требуют?......Вице-премьер Молд...

Путин потребовал запустить новое единое пособие для семей с детьми с 2023 года

Путин потребовал запустить новое единое пособие для семей с детьми с 2023 года

Президент РФ Владимир Путин заявил 8 ноября, что подготовка к запуску единого пособия для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин идет уже на протяжении нескольких лет, новая система поддержки должна быть запущена, несмотря ни на что.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх