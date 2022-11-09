Путин потребовал запустить новое единое пособие для семей с детьми с 2023 года

Президент РФ Владимир Путин заявил 8 ноября, что подготовка к запуску единого пособия для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин идет уже на протяжении нескольких лет, новая система поддержки должна быть запущена, несмотря ни на что.
Президент РФ Владимир Путин заявил 8 ноября, что подготовка к запуску единого пособия для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин идет уже на протяжении нескольких лет, новая система поддержки должна быть запущена, несмотря ни на что.
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