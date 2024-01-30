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Помощник Патрушева Мухитов: Запад желал бы поработить РФ, но ему это не под силу

Помощник Патрушева Мухитов: Запад желал бы поработить РФ, но ему это не под силу

Западные государства хотели бы поработить Российскую Федерацию, но им это не под силу. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Наиль Мухитов, помощник секретаря отечественного Совета безопасности Николая Патрушева.

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