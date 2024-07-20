Татьяна Голикова раскрыла указ о новых изменениях, касающихся неработающих россиян Юлия ЧелкановаВажные изменения ожидают всех неработающих граждан России с 1 июля 2024 года, как отметила заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова.
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