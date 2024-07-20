Татьяна Голикова раскрыла указ о новых изменениях, касающихся неработающих россиян

Юрий анин

А почему работающие военные пенсионеры, которые уже имеют гражданский трудовой стаж и платят налоги в Пенсионный Фонд более 20 лет, получают мизерную выплату и пенсию в размере 5500 рублей...или тут опять ГосДума завязла...почему не идёт перерасчет гражданки...