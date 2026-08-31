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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Трактора»: «Губернатор предложил возглавить ФК «Челябинск» и спроецировать систему управления из ХК. У нас в Первой лиге по 7 000 собирается – не удивлен, мы спортивная столица страны»

Гендиректор ХК «Трактор» и ФК «Челябинск» Иван Савин рассказал, как получил работу и в хоккейном, и в футбольном клубах.

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