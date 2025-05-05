Инженеры ВС России к 80-летию Победы восстановили памятник в ДНР

К юбилею Победы военнослужащие 40-го гвардейского инженерно-сапёрного полка, входящего в состав группировки «Центр», провели реставрацию памятника танку ИС-2М в селе Дмитровка Шахтёрского района Донецкой Народной Республики.
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