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Китай

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Бывший высокопоставленный чиновник законодательного органа Китая и секретарь парткома провинции Гуйчжоу исключен из КПК

Пекин, 5 февраля /Синьхуа/ -- Бывший заместитель председателя Комиссии по делам финансов и экономики Всекитайского собрания народных представителей и бывший секретарь парткома провинции Гуйчжоу Сунь Чжиган исключен из рядов КПК из-за серьезных нарушений партийной дисциплины и закона, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник.

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