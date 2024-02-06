Бывший высокопоставленный чиновник законодательного органа Китая и секретарь парткома провинции Гуйчжоу исключен из КПК

Пекин, 5 февраля /Синьхуа/ -- Бывший заместитель председателя Комиссии по делам финансов и экономики Всекитайского собрания народных представителей и бывший секретарь парткома провинции Гуйчжоу Сунь Чжиган исключен из рядов КПК из-за серьезных нарушений партийной дисциплины и закона, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник.
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