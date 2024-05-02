РИА «Новости»: в Армении задержали 30 протестующих в приграничном селе Киранц

Полиция Армении задержала 30 протестующих против делимитации границы с Азербайджаном. Ранее они блокировали дорогу на участке села Киранц в Тавушской области, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.
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