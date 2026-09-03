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Живая Кубань

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Аэропорт Сочи отправил пять рейсов на запасные аэродромы

Аэропорт Сочи отправил пять рейсов на запасные аэродромы

Аэропорт Сочи отправил пять рейсов на запасные аэродромыВ четверг, 3 сентября, аэропорт Сочи обслуживает почти 29 тысяч пассажиров — на этот день запланировано 185 рейсов (91 на прилёт, 94 на вылет).

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