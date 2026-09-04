Копеечка - Объя...
Добавить объявление
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Копеечка - Объявления Донбасса

9 подписчиков

3-комнатная квартира 93кв.м в Ворошиловском районе в Донецке - 8 300 000 руб

3-комнатная квартира 93кв.м в Ворошиловском районе в Донецке - 8 300 000 руб

Продается трехкомнатная квартира. Основные характеристики: • площадь — 93 м²; • 3 комнаты; • 7 этаж из 9; • светлые и просторные комнаты; • квартира полностью меблирована; • мебель и бытовая техника остаются новым собственникам.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым