Полянский: передача Javelin США Косову станет нарушением резолюции ООН

Global Look Press/Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency Возможная передача Вашингтону противотанковых ракетных комплексов Javelin непризнанному Косову станет крупнейшим нарушением резолюции 1244 СБ ООН, заявил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.
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