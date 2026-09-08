"Почту России" оснастят специальными ружьями против дронов

Спецсредства войдут в расширенный перечень оборудования для охраны объектов почтовой связи наряду с уже используемыми электрошокерами, бронежилетами и огнестрельным оружием Кабинет министров России утвердил включение антидроновых ружей в перечень служебного и гражданского оружия.