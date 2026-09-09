Солнечная буря привела к авариям самоуправляемых машин

В ноябре прошлого года на Землю обрушилась мощнейшая за два десятилетия солнечная буря. Подобные явления возникают, когда Солнце выбрасывает поток заряженных частиц, которые, достигая магнитосферы планеты, порождают эффектные полярные сияния и … .
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