Переулками Москвы. Петроверигский – без храма и без царя Небольшой, но хорошо известный коренным москвичам Петроверигский переулок – один из немногих, который никогда никто и не подумал переименовать.
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Переулками Москвы. Петроверигский – без храма и без царя Небольшой, но хорошо известный коренным москвичам Петроверигский переулок – один из немногих, который никогда никто и не подумал переименовать.
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