Сколько прогревать двигатель зимой?

Холодный мотор нельзя нагружать, поскольку это резко снижает его ресурс. Эксперт «За рулем» Алексей Ревин в своем материале рассказал, как точно определить, что мотор прогрелся, даже если указатель температуры отсутствует.
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