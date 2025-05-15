Оборот розничной торговли в Москве вырос на 3,2% по итогам I квартала

Заммэра Москвы, глава столичного Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева рассказала, что по итогам I квартала текущего года оборот столичной розничной торговли достиг почти 2 трлн рублей, что в сопоставимых ценах на 3,2% превышает показатель аналогичного периода 2024-го.
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