«Балтийская жемчужина» наказана за обман дольщиков: компания выплатила 50 миллионов рублей штрафа

Организация нарушила закон о защите конкуренции Управление Федеральной антимонопольной службы Санкт-Петербурга (УФАС) взыскало с ЗАО «Балтийская жемчужина» 52 миллиона рублей за нарушение закона о защите конкуренции.
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