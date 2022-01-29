Украину осознанно ведут на кровавую бойню: известный украинец обратился к соотечественникам

Украинский общественный деятель, бывший депутат Верховной рады, экс-президент Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов Алексей Журавко обратился к соотечественникам в связи с нагнетанием истерии по поводу мнимого «вторжения России».
Украинский общественный деятель, бывший депутат Верховной рады, экс-президент Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов Алексей Журавко обратился к соотечественникам в связи с нагнетанием истерии по поводу мнимого «вторжения России».
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