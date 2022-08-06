Движение «Ветераны России» предложило запретить рэп и отменить концерт Вити АК-47

prt scr youtube.com/THE-FLOW Общероссийское общественное движение «Ветераны России» в лице его главы Ильдара Резяпова потребовало запретить рэп в стране и отменить концерт Виктора Калашникова, более известного как Витя АК-47, в Ельцин Центре.
prt scr youtube.com/THE-FLOW Общероссийское общественное движение «Ветераны России» в лице его главы Ильдара Резяпова потребовало запретить рэп в стране и отменить концерт Виктора Калашникова, более известного как Витя АК-47, в Ельцин Центре.
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