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Движение «Ветераны России» предложило запретить рэп и отменить концерт Вити АК-47

Движение «Ветераны России» предложило запретить рэп и отменить концерт Вити АК-47

prt scr youtube.com/THE-FLOW Общероссийское общественное движение «Ветераны России» в лице его главы Ильдара Резяпова потребовало запретить рэп в стране и отменить концерт Виктора Калашникова, более известного как Витя АК-47, в Ельцин Центре.

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