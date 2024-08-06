Донецкий фронт. Красногоровка почти освобождена, российская армия приближается к Угледару с севера

© РИА Новости . Станислав КрасильниковВчера 3,9K прочитали Позитивные новости приходят с угледарского и кураховско-селидовского направления СВО: российские штурмовые группы не только перерезали трассу Константиновка-Угледар, но, взяв Константиновку в клещи, готовятся в нее войти.