Макрон призвал ЕС создать план по предоставлению Украине гарантий безопасности

На фоне переговоров представителей Украины и США в Джидде президент Франции Эммануэль Макрон обратился к начальникам генеральных штабов стран-членов Евросоюза и еще ряда государств с призывом проработать план предоставления Киеву гарантий безопасности.
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