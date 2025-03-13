В Смоленске начинающие предприниматели получили более 68 миллионов рублей грантов

«В 2025 году сохраним весь объем мер поддержки инвестиционных проектов и бизнеса» Правительство Смоленской области активно ведёт работу по улучшению инвестиционного климата, поддержке малого и среднего бизнеса, развитию производств в регионе.
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