Москва и Сеул намерены наращивать сотрудничество в Арктике

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и председатель Комитета северного экономического сотрудничества при президенте Республики Корея Пак Чжон Су обсудили вопросы сотрудничества между странами в Арктическом регионе.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и председатель Комитета северного экономического сотрудничества при президенте Республики Корея Пак Чжон Су обсудили вопросы сотрудничества между странами в Арктическом регионе.
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