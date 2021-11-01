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Москва и Сеул намерены наращивать сотрудничество в Арктике

Москва и Сеул намерены наращивать сотрудничество в Арктике

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и председатель Комитета северного экономического сотрудничества при президенте Республики Корея Пак Чжон Су обсудили вопросы сотрудничества между странами в Арктическом регионе.

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