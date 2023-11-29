В России отменят комиссию при оплате ЖКУ

На стоимость коммунальных услуг закон не повлияет, заверили в Госдуме В России до конца года примут законопроект об отмене комиссии при оплате коммунальных услуг, заявил председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, пишет rg.
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