В России отменят комиссию при оплате ЖКУ

На стоимость коммунальных услуг закон не повлияет, заверили в Госдуме В России до конца года примут законопроект об отмене комиссии при оплате коммунальных услуг, заявил председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, пишет rg.