В Финляндии из-за экономии закроют музей Александра III

РИА Новости/Сергей Компанийченко В Финляндии из-за экономии денежных средств закроют музей в рыболовном домике, построенном для российского императора Александра III в конце 1880-х годов, сообщили в музейном управлении Финляндии.
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