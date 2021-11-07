Президент России ждет от Думы помощи, а не показухи. Не дождется?

Политика как она естьПолитикаПрезидент России ждет от Думы помощи, а не показухи. Не дождется? Визионерство всегда считалось склонностью к призрачным мечтаниям, фантастическим видениям, построению воздушных замков.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаУ Путина и так все 20 лет его правления "карманная " Дума .Валерий ХолодокЗдравствуйте все. Не дождется почему? Почему вот это утверждение:" Однако обращаться к исполнительной власти с просьбой помочь с расчетами — это фактический депутатский дефолт. Демонстрация неспособности депутатов к самостоятельной законотворческой деятельности. Нахлебничество. В чистом виде. И попирается законодательство о разделении и самостоятельном функционировании властей."- является истинным? Да просто потому, что люди, с нашей помощью пришедшие в Гос.Думу ПРОФЕССИОНАЛЬНО несостоятельны: НЕТ У НИХ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, поэтому они НИЧЕГО не смыслят в законодательной деятельности. Так что же делать? Необходимо стратегически изменить подход к избранию депутатов на всех уровнях законодательной власти(кормушку эту убрать). Как? Ответ на этот вопрос тоже есть. Всем всего доброго.Анатолий Федоров"По мнению президента, единые цели стратегического планирования не изменятся — это сбережение народа, укрепление здоровья и улучшение качества жизни наших граждан, охрана традиционных духовно-нравственных ценностей, устойчивое экономическое развитие и ..." т.д. и т.п. Ха-ха!Комментировать
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