Политика как она есть

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Президент России ждет от Думы помощи, а не показухи. Не дождется?

Президент России ждет от Думы помощи, а не показухи. Не дождется?

Визионерство всегда считалось склонностью к призрачным мечтаниям, фантастическим видениям, построению воздушных замков.

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Ирина
У Путина и так все 20 лет его правления "карманная " Дума .
Валерий Холодок
Здравствуйте все. Не дождется почему? Почему вот это утверждение:" Однако обращаться к исполнительной власти с просьбой помочь с расчетами — это фактический депутатский дефолт. Демонстрация неспособности депутатов к самостоятельной законотворческой деятельности. Нахлебничество. В чистом виде. И попирается законодательство о разделении и самостоятельном функционировании властей."- является истинным? Да просто потому, что люди, с нашей помощью пришедшие в Гос.Думу ПРОФЕССИОНАЛЬНО несостоятельны: НЕТ У НИХ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, поэтому они НИЧЕГО не смыслят в законодательной деятельности. Так что же делать? Необходимо стратегически изменить подход к избранию депутатов на всех уровнях законодательной власти(кормушку эту убрать). Как? Ответ на этот вопрос тоже есть. Всем всего доброго.
Анатолий Федоров
"По мнению президента, единые цели стратегического планирования не изменятся — это сбережение народа, укрепление здоровья и улучшение качества жизни наших граждан, охрана традиционных духовно-нравственных ценностей, устойчивое экономическое развитие и ..." т.д. и т.п. Ха-ха!

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