Дочь Тарасова и Костенко повредила ногу из-за недосмотра родителей

Супруга футболиста рассказала, что произошло с Миланой. Анастасия Костенко с дочками СоцсетиАнастасия Костенко похвасталась успехами младшей дочери Евы, которая заняла первое место в соревнованиях по художественной гимнастике среди детей 2019-2020 года рождения.