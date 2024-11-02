Дочь Тарасова и Костенко повредила ногу из-за недосмотра родителей

Супруга футболиста рассказала, что произошло с Миланой. Анастасия Костенко с дочками СоцсетиАнастасия Костенко похвасталась успехами младшей дочери Евы, которая заняла первое место в соревнованиях по художественной гимнастике среди детей 2019-2020 года рождения.
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