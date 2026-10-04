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The Eurasia Daily news agency

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Sibiga instructed partners to stop Russia's strikes on Kiev bridges

Sibiga instructed partners to stop Russia's strikes on Kiev bridges

With attacks on the bridges of Kiev, Russia has begun a new stage of hostilities. This was stated by the Minister of Foreign Affairs of Ukraine Andriy Sibiga, RBC-Ukraine reports.

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