Sibiga instructed partners to stop Russia's strikes on Kiev bridges

With attacks on the bridges of Kiev, Russia has begun a new stage of hostilities. This was stated by the Minister of Foreign Affairs of Ukraine Andriy Sibiga, RBC-Ukraine reports.
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