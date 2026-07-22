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Разрешение на пластику в 15 лет: как Дана Борисова пытается искупить вину перед дочерью за тяжелое детство

Разрешение на пластику в 15 лет: как Дана Борисова пытается искупить вину перед дочерью за тяжелое детство

Согласие на косметологические и пластические процедуры для несовершеннолетней дочери стало для Даны Борисовой попыткой сохранить контакт с ребенком.

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