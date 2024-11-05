Российские майнеры уезжают добывать криптовалюту за рубеж

Об этом рассказали Business FM участники рынка. Еще летом российские майнеры массово поехали в Эфиопию, а сейчас новым популярным направлением для добычи криптовалюты стала АргентинаС ноября в России действует закон о легализации майнинга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии