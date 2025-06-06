"В зале витал дух Буквы Закона": Самая честная судья СССР Зинаида Апарина не давала меньше "червонца"

Судья Зинаида Апарина 47 лет вершила правосудие в Москве и славилась своей непримиримой позицией. Её прозвали "Зинкой-Червонец" за то, что она никогда не давала срок меньше 10 лет, а чаще всего приговаривала к высшей мере наказания — расстрелу.