Данило, которым интересуется «Зенит»: «Ботафого» уважает мое решение не ехать в Россию, надеюсь»

Центральный полузащитник «Ботафого» Данило заявил, что не собирается переходить в российский клуб. 25-летний футболист, которым интересуется « Зенит », в социальной сети отреагировал на информацию о том, что «Ботафого» не продал его в « Палмейрас ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии