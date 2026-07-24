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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Данило, которым интересуется «Зенит»: «Ботафого» уважает мое решение не ехать в Россию, надеюсь»

Центральный полузащитник «Ботафого» Данило заявил, что не собирается переходить в российский клуб. 25-летний футболист, которым интересуется « Зенит », в социальной сети отреагировал на информацию о том, что «Ботафого» не продал его в « Палмейрас ».

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