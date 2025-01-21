NYP: Марк Цукерберг на инаугурации Трампа засмотрелся на декольте невесты Безоса

Цукерберг бросил взгляд на декольте телеведущей Лорен Санчес во время инаугурации Дональда Трампа.Марк Цукерберг буквально утонул глазами в декольте телеведущей Лорен Санчес, невесты Безоса, во время инаугурации Дональда Трампа.