В Федоровке ВСУ попытались убить своих солдат, сдающихся в плен

Позиция украинского минометного расчета на западе ДНР, сдавшегося в плен российским бойцам, подверглась атаке украинского FPV-дрона, заявил гвардеец-разведчик группировки войск «Восток» с позывным «Хаски», 7 июня сообщает РИА Новости.
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