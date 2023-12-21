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Русская весна

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Под угрозой взрыва: медики в бронежилетах провели опасную операцию раненому бойцу (ВИДЕО 18+)

Под угрозой взрыва: медики в бронежилетах провели опасную операцию раненому бойцу (ВИДЕО 18+)

Бригада военных медиков 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» провела сложнейшую операцию по извлечению взрывателя от ВОГ из мягких тканей спины бойца, раненного в бою на Купянском фронте.

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