Под угрозой взрыва: медики в бронежилетах провели опасную операцию раненому бойцу (ВИДЕО 18+)

Бригада военных медиков 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» провела сложнейшую операцию по извлечению взрывателя от ВОГ из мягких тканей спины бойца, раненного в бою на Купянском фронте.
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