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Дуэйн Кейси отказался от роли главного тренера в «Риме» и продолжит консультировать «Детройт»

«Рим» Донни Нельсона и Луки Дончича продолжает поиск главного тренера. Дуэйн Кейси , считавшийся фаворитом на эту позицию, решил отказаться от переезда в Европу.

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