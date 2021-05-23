Что сделать с волосами, чтобы выглядеть дорого

Современная красота требует денег. Девушки стремятся каждый день выглядеть сногшибательно. А что для этого нужно? Крутой автомобиль, модные брендовые вещи? Оказывается, совсем не обязательно покупать эксклюзив, чтобы создать эффектный образ.