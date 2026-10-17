Любовь — не только свет Цикл стихотворений 1. Не громкое Любовь не всегда начинаетсяс музыки, вспыхнувшей в окнах,с обещаний не знать расставаний,с внезапно распахнутых рук.
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