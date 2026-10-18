Европейский зонд пролетел через S-образный изгиб магнитного поля на полпути между Землёй и Солнцем и связал его с горячими корональными петлями Европейский космический зонд Solar Orbiter пролетел сквозь магнитный изгиб (switchback) в солнечном ветре и собрал данные, которые позволили учёным впервые проследить его происхождение до солнечной атмосферы.
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