Европейский зонд пролетел через S-образный изгиб магнитного поля на полпути между Землёй и Солнцем и связал его с горячими корональными петлями Европейский космический зонд Solar Orbiter пролетел сквозь магнитный изгиб (switchback) в солнечном ветре и собрал данные, которые позволили учёным впервые проследить его происхождение до солнечной атмосферы.