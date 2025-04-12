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Полезный лайфхак, чтобы полы после мытья высохли за пару минут

Полезный лайфхак, чтобы полы после мытья высохли за пару минут

Полезный лайфхак, чтобы полы после мытья высохли за пару минут Алёна ЮрьеваЕжедневная уборка в доме или квартире — это не только уборка пыли и удаление пятен, но и важная часть поддержания чистоты и здоровья.

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