ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Мединский «расчехлился»

Мединский «расчехлился»

Владимир Мединский одобряет высказывание американского президента Дональда Трампа, который считает, что Россия помогла США победить Гитлера.

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Комментарии
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валерий двойнишников
ЦРУ я обобщил...я же не знаю, как у вас в Риге разведовательное управление назsвается. Верно!?
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3 час.
вд
валерий двойнишников
Саша ты на лавочке или в кружочке?
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3 час.
Игорь Костоглод
Мединский-просто пустое место. Доску в Питере Маннергейму открывал. Переговорщиком с Украиной был. Выглядел на этих переговорах как насрал в штаны. Министром вроде был..и вот такие личности ходят в помощниках у президента..тьфу, бл.дь...ему нельзя колхозной баней на три шайки заведовать...
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42 мин.
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