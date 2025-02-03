Мединский «расчехлился»

ЦРУ я обобщил...я же не знаю, как у вас в Риге разведовательное управление назsвается. Верно!?

Игорь Костоглод

Мединский-просто пустое место. Доску в Питере Маннергейму открывал. Переговорщиком с Украиной был. Выглядел на этих переговорах как насрал в штаны. Министром вроде был..и вот такие личности ходят в помощниках у президента..тьфу, бл.дь...ему нельзя колхозной баней на три шайки заведовать...