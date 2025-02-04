Nature: найдена белковая структура, лежащая в основе сердечных заболеваний

Исследователи из Университета Миссури впервые смогли детально изучить структуру белка ApoB100, который играет ключевую роль в формировании липопротеинов низкой плотности, известных как "плохой" холестерин.
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