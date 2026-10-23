Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав заявил, что не смог бы перейти в «Спартак» или «Зенит». — Марио Фернандес , который очень много лет провел в ЦСКА, в конце карьеры оказался в « Зените ».
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